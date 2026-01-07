Skip to main content

Top 10 Headlines of 2025

January 7, 2026

These were the 10 most-read student-authored stories on WRUF.com during 2025, ranked by total pageviews.

A Look At Gators' Midseason Coach Dismissals

A Look At Gators’ Midseason Coach Dismissals
September 22, 2025

Lane Kiffin Watch: Latest in Gators' Search for New Coach

Lane Kiffin Watch: Latest in Gators’ Search for New Coach
November 29, 2025

Why Lane Kiffin and Florida Gators Make Sense

Why Lane Kiffin and Florida Gators Make Sense
October 29, 2025

'The Lane Train' Gains Steam as Florida Gators Eye Kiffin

‘The Lane Train’ Gains Steam as Florida Gators Eye Kiffin
October 23, 2025

Florida Announces its Uniform Schedule for 2025 Season

Florida Announces its Uniform Schedule for 2025 Season
August 23, 2025

Reports: Notre Dame's Marcus Freeman Turns Down Florida Offer

Reports: Notre Dame’s Marcus Freeman Turns Down Florida Offer
October 29, 2025

Gator Commits Respond to Florida Firing Napier

Gator Commits Respond to Florida Firing Napier
October 26, 2025

Gators Football Makes Massive Jump In 2026 Recruiting Rankings

Gators Football Makes Massive Jump In 2026 Recruiting Rankings
June 16, 2025

'The World's Tallest Teenager': 7-foot-7 Rioux Ready to Head to UF

‘The World’s Tallest Teenager’: 7-foot-7 Rioux Ready to Head to UF
April 22, 2024

Is An NCAA Rule Delaying Napier Getting Fired?

Is An NCAA Rule Delaying Napier Getting Fired?
September 25, 2025

